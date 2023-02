„Několik rodin se na Silvestra domluvilo, že vyrazí téměř k vrcholu Žďáru. Je tam malé ohniště, ideální k opečení uzenin,“ vracela se k 31. prosinci maminka dvouleté dcery. Už se stmívalo a skupina zjistila, že chybí malý Kubík. Tříletý klučina, tehdy s rukou v sádře, se nenápadně odpojil a začalo jeho dramatické hledání. Včetně přivolaných policistů a dalších dobrovolníků. „Dcerku jsem posadila do terénního kočárku a rozběhla se hledat k zaparkovaným autům. Najednou proti mě vyběhl muž s miminkem v náručí a hlásil, že chlapce našel. Seděl u jeho vozu, byl vyděšený a plakal. Ve tmě ušel skoro kilometr,“ doplnila Barbora. Rozhodně se jako hrdinka necítí a letos prý obdobný silvestrovský výšlap vynechá.

Barbora Rýdlová je druhým vlastníkem Ztracené pomněnky v České republice. Loni v říjnu ji převzal muž z Ústí nad Labem, který pomohl zachránit život čtrnáctileté dívce, jež chtěla spáchat sebevraždu.

Mezinárodní den pohřešovaných dětí připadá na 25. května. Právě v tento den se roku 1979 ztratil cesto do školy v New Yorku šestiletý Etan a nebyl nikdy nalezen. Policie ČR se nyní ujala tuzemské verze projektu ve spolupráci se Slavia pojišťovnou. Zpočátku pomohl zpěvák Marek Ztracený natočením několika videospotů. „Ztracená pomněnka se nechce zaměřovat pouze na děti, protože stejnou pozoronost potřebují při pohřešování i ostatní věkové skupiny. Dospělí a velmi často senioři,“ zdůraznil vedoucí odboru pátrání Úřadu služby kriminální policie a vyšetřování plk. Jan Rybár. Generální ředitel pojišťovny Karel Waisser ho doplnil: „Ačkoliv pracujeme s oceňováním rizik, dobře víme, že lidský život je nenahraditelný. Často ho může zachránit pouhá všímavost. A hrdinové nežijí ve filmech nebo počítačových hrách, ale jsou to zpravidla obyčejní lidé.“

