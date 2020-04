Změna podle ministerstva vnitra přinese dopad na obyvatele pouze v podobě změny občanských průkazů a příslušnost k některým úřadům. Nově se tak bude na hygienickou stanici a Českou správu sociálního zabezpečení jezdit do Plzně.

Petice a rezignace

Místní o odtržení ale nechtějí slyšet. Kvůli rozdílnosti názorů vznikla elektronická petice a došlo i na rezignaci jednoho z holýšovských zastupitelů.

„Nelíbí se mi, že by se mělo Holýšovsko stát součástí okresu Plzeň-jih. „To, že jsem tomu včas nedokázal zabránit, považuji za své osobní selhání, i když za dotčenou změnu okresů vůbec nenesu odpovědnost. Situaci jsem se svědomitě snažil řešit i nyní, ale došel jsem k názoru, že to již nemá cenu, protože nejen minulé vedení města Holýšova, ale i to současné na základě stejného postupu se změnou okresů plně souhlasí,“ uvedl dnes již bývalý zastupitel Holýšova Ondřej Švarc. Společně s mandátem požádal i odvolání z pozice předsedy Kulturní komise Rady města Holýšova a člena Redakční rady Holýšovského zpravodaje.

„Jsem vzniklou situací znepokojen a možná se s ní vyrovnám jako běžný občan, ale určitě se s ní nevyrovnám jako zastupitel,“ pokračoval Švarc.

Zůstat na Domažlicku chce například i Jana Ondrášiková, která na sociálních sítích pod rezignaci a petici za setrvání v okrese napsala: „I já bych chtěla, aby Holýšov zůstal v okrese Domažlice. Především kvůli spolupráci a kontaktům s ostatními školami, které máme. A také z důvodu spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Domažlicích, neboť jejich přístup k naší škole byl a je příkladný,“ komentovala situaci Ondrášiková, výchovná poradkyně místní základní školy.

Podobné poznámky a komentáře jsou i v elektronické petici, kterou k dnešnímu dni podepsalo 220 lidí. „Jsem od narození součástí Chodska a na Chodsko jsem velmi pyšný. Nepřeji si abychom patřily do jiného okresu,“ zmínil k podpisu v petici František Novák.

Přesun pod jiný okres někteří vnímají i jako znehodnocení dosavadní snahy, například u mladých hasičů, jak připojil k petici Ondřej Beneš. „Jsem vedoucím mladých hasičů v Holýšově a zástupce vedoucího okresní odborné rady mládeže v Domažlicích. Přechod pod Plzeň-jih znamená, že můžu zahodit vše, co jsem dlouhá léta budoval pro rozvoj mládeže.“

Starostové rozhodli, zadní vrátka ale existují

Starostové ale mají jasno. „Ke 14. dubnu jsem obvolal, s výjimkou jednoho, všechny naše starosty s okolních obcí. Ani jeden se nechce vrátit pod Domažlice. Snažím se myslet realisticky a nepředkládat emotivní fakta. Jde mi o budoucnost lidí a opravdové přiblížení státní správy občanům,“ okomentoval situaci starosta Holýšova Libor Schröpfer. „My jsme si to před třemi lety odsouhlasili a měnit na tom nic nebudeme. Je to zapsané i v zastupitelstvu,“ podotkl starosta Jan Mandík ze Štichova.

Zvrátit odtržení Holýšovska a zmíněných osmi obcí by šlo pouze tehdy, pokud by s tím všichni v čele obcí souhlasili a podali by žádost o výjimku na ministerstvo vnitra. To potvrdil i senátor Vladislav Vilímec (ODS).

„Dá se to zvrátit. V senátu jsem proti tomu vystoupil a byl jsem jediný, kdo hlasoval proti. Problém je ale v tom, že v současnosti není vidět snaha na Holýšovsku situaci změnit. Pokud by žádost o výjimku podali, vybízel jsem ministra Hamáčka v zastoupení ministrem Vojtěchem, aby o této záležitosti rozhodovali zodpovědně a vzali v úvahu všechny možné důsledky,“ uvedl s tím, že ho změna hranic okresu velmi mrzí. Domažlicko, to dle jeho slov, velmi ochudí. „Sice se totiž může udělat čára na mapě, ale zpřetrhá to letité vazby na Domažlicko,“ pokračoval Vilímec a doplnil: „Pokud bude nějaká iniciativa o změnu a Holýšovsko bude chtít zůstat na Domažlicku, udělám pro to maximum.“

Před podobným problémem v současné době stojí i Turnovsko, které hodlá žádost o výjimku na ministerstvo zaslat. Podobné záležitosti v minulosti řešila řada obcí na Plzeňsku, například i obec Černíkov, která se rovněž rozhodovala o změně, zda zůstane na Domažlicku, anebo se připojí ke Klatovsku.