Základní umělecká škola v Rokycanech pořádá talentové zkoušky, na jejichž základě jsou ke studiu v ZUŠ přijímáni noví žáci. Letos se budou konat ve dnech 7. - 9. června, vždy od 13 do 17 hodin v budově školy v Rokycanech.

Ilustrační foto | Foto: Jan Sobotka

Noví žáci budou přijímáni do všech čtyř studijních oborů – hudebního, výtvarného, tanečního a literárně-dramatického. Přihlásit se mohou děti, které k 31. 8. 2021 dosáhnou věku alespoň pěti let (v tanečním oboru je studium otevřeno rovněž dětem od 5 let, některá studijní zaměření, např. mažoretky nebo balet, však vyžadují minimální věkovou hranici 8 let).