Během oprav se památkářům, archeologům, restaurátorům a dalším odborníkům otevřela po mnoha letech možnost památku podrobně prozkoumat. Výsledky předčily očekávání. Mimo jiné se podařilo odkrýt rozsáhlou podzemní kryptu, a také najít unikátní hudební archiv, vzácné pohřební praporce a církevní roucha.

Vystoupení Hudby hradní stráže, komentované prohlídky kostela, přednášky, soutěž pro děti, výstavu vzácných nálezů a koncert Marcela Zmožka. To všechno nabídl program u příležitosti slavnostního otevření zrekonstruovaného kostela.

Náročná obnova zchátralého objektu, který ničila vlhkost, začala v roce 2022. Uskutečnila se díky městysu Zvíkovec, který v roce 2021 získal kostel do svého majetku. „Teď už vím, co to znamená, když se řekne práce jako na kostele,“ usmívá se starosta Zvíkovce Petr Uher během slavnostního programu. Náklady na kompletní rekonstrukci dosáhly téměř osmi milionů korun, na financování se podílel Plzeňský kraj. Záměrem městysu je do budoucna opravit ještě varhany a kostelní zvony.

Kostel by se měl stát zvíkoveckým kulturním centrem. „Moc bych si přál, aby sem lidé chodili nejen na bohoslužby, ale aby to byl i kulturní stánek. Pokud ten objekt nebudeme využívat, ta investice by neměla smysl. Snažíme se kostel oživit, na podzim už máme naplánovaný koncert Bohuše Matuše,“ dodává starosta. Do obnovy kostela se zapojili i zvíkovečtí občané. „Prostě jsme si to udělali hezké. Lidé pomáhali, nikdo je nenutil. Uklízet sem chodily i děti a byly nadšené,“ připomíná Petr Uher.

Komentovanou prohlídku svatostánku vedl rokycanský popularizátor historie Radek Cinke: „Díky nálezům v různých částech kostela se podařilo oživit některé dnes již zapomenuté příběhy. K nejzajímavějším objevům patří vzácný hudební archiv z 19. století, dále církevní roucha a pohřební praporce, které jsou malované na papíře, což je velice vzácná památka.“

Podařilo se také zdokumentovat podzemí kostela. „Na ploše zhruba 20 metrů čtverečních se zde nachází jedna z největších krypt nejen v Plzeňském kraji. Byla v ní nalezena pískovcová deska z počátku 17. století, která patřila původním majitelům zvíkoveckého panství. Lidským zrakům byla tedy skrytá přes 400 let. Unikátní je to, že originál zůstane zřejmě už navěky v podzemí, ale díky moderním technologiím se podařilo desku zaměřit, vytvořit její 3D model a z toho vyrobit přesnou repliku, která je vystavena ve vstupním prostoru kostela,“ popsal unikátní nálezy Radek Cinke.