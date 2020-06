V souvislosti s rozvolňováním protikoronavirových opatření se pomalu zvyšuje i aktivita mentálně postižených obyvatelek Domova Zvíkovecká kytička.

Klientky domova lepící pivní etikety na lahve. | Foto: Deník / Václav Havránek

„Po vyzkoušení, zda by děvčata bavilo lepení etiket na pivní lahve, s tím jako pomocný personál začala pro pivovar Chříč. Zatím se do práce zapojily Bára, Lucka a Bohunka, jimž to zdravotní důvody umožňují,“ sdělil za domov Jakub Tjutčev. Přáním trojice bylo pracovat v nedalekém pivovaru, kde jsme se dívky byly v zimě několikrát podívat. Vedení domova zařídilo potřebné dokumenty a podpisem smlouvy zpečetilo jejich sen v realitu. Děvčata ale do Chříče nedojíždějí. Kvůli jejich ochraně pro ně bylo vytvořené provizorní pracoviště v sále hasičské zbrojnice.