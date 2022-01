Teploty hluboko pod nulou vystřídalo na sklonku loňského roku výrazné oteplení. „A zvířata si s tím viditelně poradit nedokážou. Chaoticky migrují a týká se to třeba ježků, netopýrů a aktivní jsou i sovy,“ konstatuje šéf zařízení Pavel Moulis. Hned na Nový rok se vypravil do Siré kvůli labuti velké. Při nízkém letu narazila do drátů a spadla do zahrady. Naštěstí nebylo její zranění vážné a brzy opeřenec vzlétl k obloze.