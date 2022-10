Od ledna do konce srpna letošního roku už ubytoval v záchranné stanici se sídlem ve Švermově ulici 376 zvířátek. „Z toho jsme jich vyléčili a pustili zpět do přírody 251. Čtrnáct kusů průběžně léčíme, čtyři jsme předali do dalšího chovu a 107 svěřenců se nám přes veškerou snahu zachránit nepodařilo,“ uvádí nadšenec.