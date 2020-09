Pokud nemůžete psa najít a na volání nereaguje, zkuste si nejdříve ověřit, zda se skutečně ztratil. Že přehlédnete dogu, je mnohem méně pravděpodobné, než pokud jste majitelem miniaturního plemene.

Může se ale stát,že si pes k odpočinku najde méněobvyklé místo. Než zalarmujete ostatní, prohlédněte důkladně celý dům, byt, zahradu nebo okolí, kam jste se spolu vydali na procházku. Na psa volejte radostným tónem.

Ve dvou se to lépe táhne

Jste si jisti, že je pes pryč? Začněte jednat. Nejlepší je, když vám s tím někdo pomůže. Pokud má pes na obojku známku a na ní adresu, může vám jej nálezce přivést domů. Pak by měl být na místě někdo, kdo si psa převezme. Pokud je na známce telefonníčíslo, vydejte se zvíře hledat a mějte nabitý telefon u sebe.

Blízká osoba, která zůstane doma, může začít s obvoláváním policie, městského či obecního úřadu nebo útulků. Jestliže má pes zaregistrovaný čip, hlídejte, zda někdo skrze číslo čipu nezadal v registru jeho nález.

Užitečné adresy



Psí detektiv



www.facebook.com/PsidetektivCZ/



Ztracení a nalezení psi



Pátrání po ztracených psech



Národní registr

Mějte u sebe fotografii svého psa, ať už na papíře nebo v mobilním telefonu. Jestliže ji nemáte, spolehněte se na název plemene nebo si stáhněte z internetu fotografii zvířete co nejvíce podobného tomu vašemu. Pokud je váš pes kříženec, zkuste si vzpomenout na nějaké jeho typické znaky v případě, že se budete ptát kolemjdoucích, zda jej neviděli.

Lidem, kteří se pohybují kolem místa, kde jste pejska ztratili, na sebe můžete dát kontakt v případě, že by na něj narazili později. Vzpomeňte si, na jaká místa spolu chodíváte a kam by si to mohl pravděpodobně namířit.

Povědomé zvuky

Reaguje vás pes na píšťalku, nebo má oblíbenou pískací hračku? Vezměte je s sebou. Spolu s tónem vašeho hlasu může zvuk zabrat. Dejte si záležet, aby váš hlas nezněl naštvaně, a s hlukem to nepřehánějte, abyste jej nezastrašili, pokud by byl z neznámé situace vystresovaný.

Vylepte plakáty

Pokud jste psa stále nenašli, pusťte se do výroby plakátu s jeho fotografií a dostatkem informací. Uveďte jméno zvířete, věk, plemeno, barvu, velikost, přesné místo a čas, kde jste jej naposledy viděli, a kontakt na vás. Neuškodí ani popis jeho možného chování. Letáky rozvěste tam, kde chodí hodně lidí a kde to není zakázané. Můžete je umístit také do schránek nebo požádat obchody, zda by je nevyvěsily do výloh. Můžete připsat, že nálezce čeká odměna, nespecifikujte ale její výši.

Síla sociálních sítí

Sociální sítě jsou k hledání ztracených zvířat velmi vhodné. Podívejte se na stránky útulků nebo facebookové skupiny s nalezenými psy. Dejte na svůj profil veřejně plakát v elektronické podobě a sdílejte jej do různých skupin zabývajících se hledáním ztracených zvířat nebo skupin měst a obcí. Dále obvolávejte útulky, veterináře a úřady. Neztrácejte naději. (vep)