Zvířata bez krmení či vody. Kontroly veterinářů odhalily prohřešky českých chovů

Zejména v horkých letních dnech musí chovatelé nejen zájmových, ale také hospodářských zvířat zajistit svým svěřencům správné podmínky. Zvýšenou pozornost by měli věnovat jejich napájení nebo dostatečnému chlazení a větrání. Státní veterinární správa (SVS) se proto v letních dnech rozhodla zaměřit na to, jak chovatelé plní povinnosti právě s ohledem na vysoké teploty. Při kontrolách zjistila, že některá zvířata nemají přístup k vodě, šest jich dokonce putovalo do náhradní péče.

Šest podvyživených koní odebrala veterinární správa nezodpovědné majitelce. | Foto: Státní veterinární správa